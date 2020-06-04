04 июня 01:33
Губернатор Московской области оценил борьбу с коронавирусом в регионе в 40 млрд рублей
Власти Московской области потратили на борьбу с коронавирусной инфекцией 40 млрд рублей. Такую цифру озвучил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24»
Фото: inpodolsk.ru
Власти Московской области потратили на борьбу с коронавирусной инфекцией 40 млрд рублей. Такую цифру озвучил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Подмосковный губернатор добавил, что 40 млрд рублей – это еще предварительная сумма ущерба.
Андрей Воробьев также попросил жителей Подмосковья с пониманием отнестись к текущей эпидемиологической ситуации, принимать меры предосторожности и выполнять предписания властей при посещении общественных мест (соблюдать масочный режим).
Губернатор сообщил, что в рамках смягчения карантинных ограничений в регионе возобновляют работу храмы, синагоги, мечети, ЗАГСы и салоны красоты.