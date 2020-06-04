04 июня 00:31
Минздрав рекомендовал врачам полоскать горло спиртом после контрактов с коронавирусным пациентом
Министерство здравоохранения России рекомендовало медикам, которые на работе сталкиваются с коронавирусными пациентами, в качестве профилактики полоскать рот и горло 70%-м раствором этилового спирта
Фото: covidstat.ru
Министерство здравоохранения России рекомендовало медикам, которые на работе сталкиваются с коронавирусными пациентами, в качестве профилактики полоскать рот и горло 70%-м раствором этилового спирта.
Также в рекомендациях Минздрава говорится о необходимости закапать в глаза и нос двухпроцентный раствор борной кислоты, а после выявления и передачи пациента бригаде «скорой помощи» врач должен будет снять средства индивидуальной защиты, поместить их в бачок с дезинфицирующим раствором, продезинфицировать обувь и руки и надеть запасной комплект одежды.
Руководство медицинского учреждения, где был выявлен пациент с коронавирусом, должно организовать взятие мазков для тестирования у всех, кто с этим человеком контактировал.