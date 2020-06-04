Владимир Путин устроил разнос чиновникам и собственникам норильской ТЭЦ из-за разлива топлива в реки
В Норильске значительно ухудшилась ситуация с разливом нефтепродуктов в местные реки Амбарная и Дальдыкан в результате аварии на ТЭЦ, которой управляет АО «НИЭК» (входит в «Норильский никель»)
В Норильске значительно ухудшилась ситуация с разливом нефтепродуктов в местные реки Амбарная и Дальдыкан в результате аварии на ТЭЦ, которой управляет АО «НТЭК» (входит в «Норильский никель»). На экологическую катастрофу обратил внимание лично президент Владимир Путин.
Глава Росприроднадзора Светлана Родионова на совещании с Владимиром Путиным сообщила, что предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах в Норильске оказалась превышена в десятки тысяч раз.
В свою очередь глава МЧС Евгений Зиничев предложил объявить в Норильске режим чрезвычайной ситуацией в связи с аварией на ТЭЦ и разливом топлива в реки, что позволит привлечь к ликвидации последствий. Президент дал добро и поручил срочно принять меры по ликвидации разлива дизельного топлива.
Владимир Путин в ходе совещания также раскритиковал компанию, которая несет ответственность за разлив топлива. «Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» - возмутился президент из-за того, что об экологической катастрофе в Норильске стало известно от местных жителей и экологов.
Досталось на совещании и губернатору Красноярского края Александру Уссу. Глава государства разозлился из-за отсутствия конкретных предложений по решению возникшей проблемы. «Что [значит] "доклад закончил"? А что делать-то? Вы же губернатор!» - заявил Владимир Путин.
Президент поручил следственным органам провести проверку по факту сокрытия информации о разливе топлива и проверить действия всех должностных лиц.