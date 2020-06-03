СКР возбудил дело против сотрудников оренбургской опеки, которые без решения суда изъяли детей из семьи
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников органов опеки, которые силой изъяли из семьи детей в Домбаровском районе Оренбургской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников органов опеки, которые силой изъяли из семьи детей в Домбаровском районе Оренбургской области. Опека забрала детей после того, как мать обратилась к чиновникам с жалобой на аварийное состояние дома, в котором проживает семья.
Дело против сотрудников органов опеки возбуждено по статье «Халатность» по требованию прокуратуры, сообщает сайт телеканала RT.
Следователи считают, что сотрудники превысили свои полномочия при изъятии детей из семьи без решения суда, а полицейские могли превысить полномочия, надев наручники на многодетную мать.
Инцидент произошел 27 мая. Сотрудники органов опеки, которых сопровождали полицейские, изъяли из семьи в Домбаровском районе четверых детей. Мать пыталась этому помешать, однако полицейские надели на нее наручники. Позже женщину оштрафовали на 500 рублей за неповиновение полиции.
Детей из семьи изъяли без решения суда и по постановлению главы Домбаровского района, которое в свою очередь было вынесено «в связи с риском обрушения потолочного перекрытия» в доме. Мать перед этим жаловалась на аварийное состояние дома и просила денег на его восстановление.