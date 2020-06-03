Amnesty International потребовала от главы МВД прекратить задержания участников одиночных пикетов
Amnesty International просил главу МВД дать указания полицейским уважать и защищать права на свободу выражения мнений и мирных собраний без какой-либо дискриминации
Российское представительство международной организации Amnesty International обратилось к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с открытым письмом, в котором потребовали прекратить задержания активистов за одиночные пикеты, которые не требуют согласования с властями.
Правозащитники сообщили, что с 26 мая «только лишь за критику властей» были задержаны минимум 58 человек, которые выходили на одиночные пикеты к зданию главного управления МВД. Еще 19 активистов были задержаны в Санкт-Петербурге. Задержанных привлекли к ответственности за нарушение закона «О митингах» и за нарушение режима самоизоляции.
Amnesty International просил главу МВД дать указания полицейским уважать и защищать права на свободу выражения мнений и мирных собраний без какой-либо дискриминации. Что касается задержанных активистов, то власти должны дать гарантии неповторения нарушения их прав, а пострадавшим при задержании выплатить компенсацию.
Правозащитники потребовали от Владимира Колокольцева освободить протестующих и прекратить административные дела.