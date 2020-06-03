Мосгорсуд отклонил иск о признании незаконными штрафов за нарушение самоизоляции
Муниципальный депутат Денис Шендерович, журналист Алексей Обухов и юрист «Правозащита Открытки» Алена Борисова требовали признать незаконным введение статьи 3.18.1 в КоАП Москвы
Мосгорсуд отклонил иск муниципального депутата Дениса Шендеровича, журналиста Алексея Обухова и юриста «Правозащиты Открытки» Алены Борисовой с требованием признать незаконным введение статьи 3.18.1 в КоАП Москвы, которая разрешает властям штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
Причина, по которой Мосгорсуд отклонил иск, не сообщается. При этом суд вынес такое решение за пять минут.
Истцы считают, что статья 3.18.1 КоАП Москвы противоречит части 1 статьи 20.6.1 КоАП Российской Федерации. Так, указ мэра Москвы Сергея Собянина от 11 апреля 2020 года о введении цифровых пропусков, «согласно обзору Верховного суда, представляет собой состав статьи 20.6.1 КоАП РФ, а не статьи 3.18.1 КоАП Москвы». То же самое справедливо и для наступления ответственности.
Таким образом, говорится в иске, сам факт неопределенности нормы московского Административного кодекса является основанием для признания этой нормы недействующей.
Ранее Денис Шендерович и Алексей Обухов пытались оспорить законность решения Сергея Собянина о введении режима самоизоляции в столице, поскольку карантин официально властями не объявлялся. Однако суд отклонил этот иск.