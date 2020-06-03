03 июня 15:58
В мэрии Оренбурга прошли обыски по уголовному делу о халатности
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в мэрии Оренбурга. Следственные мероприятия связаны с уголовным делом в отношении нескольких сотрудников городской администрации
Фото: zen.yandex.ru
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в мэрии Оренбурга. Следственные мероприятия связаны с уголовным делом в отношении нескольких сотрудников городской администрации.
Источники ТАСС сообщают, что дело в отношении чиновников из мэрии возбуждено по факту халатности. По уточненным данным, подозреваемыми проходят сотрудники управления организации дорожного движения администрации города и МБУ «Центр организации дорожного движения» Оренбурга.
Согласно материалам следствия, должностные лица проявили недобросовестное отношение к службе, приняв работы по муниципальному контракту на сумму 8,2 млн рублей по установке дорожных ограждений.