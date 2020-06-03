03 июня 15:48
Геннадий Онищенко «разрешил» ехать за границу только россиянам с антителами к COVID-19
Депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в Испанию и других наиболее пострадавших от коронавируса стран до завершения пандемии
Депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в Испанию и других наиболее пострадавших от коронавируса стран до завершения пандемии.
В ходе пресс-конференции НСН Геннадий Онищенко призвал российских граждан перетерпеть и обойтись пока без отпуска за границей. Особенно это касается стран, которые больше других пострадали от коронавируса. Это в первую очередь Испания и Италия.
«Я бы рекомендовал лететь туда только тем, кто уже переболел коронавирусом. Пусть обследуются, а затем едут. Всем остальным я порекомендовал бы подождать», - заявил Геннадий Онищенко, слова которого приводит «Лента.ру».