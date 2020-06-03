Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в государственной венчурной компании
Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России и МВД провели обыск в офисе государственной Российской венчурной компании (РВК). Обыски также прошли по месту жительства гендиректора компании Александра Повалко
Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России и МВД провели обыск в офисе государственной Российской венчурной компании (РВК). Обыски также прошли по месту жительства гендиректора компании Александра Повалко.
«КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники сообщает, что обыски связаны с делом о злоупотреблении полномочиями, которое ведет следственный департамент МВД. По данным следствия, деньги государственной компании тратились на личные проекты руководства РВК.
Пока ущерб по данному уголовному делу составляет 600 тысяч долларов, но может вырасти до 3 млн долларов.
В свою очередь источники «Ведомостей» сообщают, что следствие заинтересовалось «историческим» портфелем компании, а именно сделками периода с 2012-2016 гг.
Источник также связывает следственные действия с уголовным делом об инвестициях в компанию Alion в 2012 году, которые проводило прежнее руководство РВК. В 2017 году силовики в рамках этого дела задерживали бывшего инвестиционного директора РВК Яна Рязанцева и партнера Bright Capital Михаила Чучкевича. Топ-менеджеров обвиняли в хищении у РВК 1,3 млрд рублей. В 2019 году их освободили после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова.