03 июня 14:46
Завод «Роскосмоса» будет выпускать лифты с голосом Юрия Гагарина, который будет говорить «Поехали!»
Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), который входит в госкорпорацию «Роскосмос», заявил о планах выпускать лифты с голосом первого в мире космонавта Юрия Гагарина
Фото: bfm74.ru
Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), который входит в госкорпорацию «Роскосмос», заявил о планах выпускать лифты с голосом первого в мире космонавта Юрия Гагарина.
В пресс-службе завода агентству ТАСС заявили, что «космические» лифты перед началом движения будут произносить голосом Юрия Гагарина его легендарную фразу «Поехали!». Лифт также будет оснащен зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем и речевым информатором. При движении в лифте будет звучать музыка.
УКВЗ уже получил сертификат на производство лифтов с голосом Гагарина. Первый образец изготовлен и установлен на заводе-производителе.
Лифты с голосом Гагарина планируется продавать по всей России.