Российские депутаты написали открытое письмо против принятия поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты написали открытое письмо против внесения поправок в Конституцию России, особенно поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Обращение подписали 192 депутата из 26 регионов
Региональные и муниципальные депутаты написали открытое письмо против внесения поправок в Конституцию России, особенно поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Обращение подписали 192 депутата из 26 регионов.
В своем открытом письме депутаты напоминают Кремлю, что основой демократического государства являются многообразие мнений, свобода слова и свобода массовой информации, а также многопартийность, политическая конкуренция и честные выборы, гарантирующие сменяемость власти. Без сменяемости власти невозможно нормальное развитие страны.
Депутаты уверены, что процесс изменения Конституции затевался властями только ради того, чтобы пожизненно оставить у власти Владимира Путина. При этом сама процедура закрепления пожизненного правления действующего президента является антиконституционной. «По существу, мы имеем дело с попыткой государственного переворота», - говорится в письме, которое цитирует «Новая газета».
«За поправками, обнуляющими сроки президента Путина, стоит страх узурпаторов власти перед народом и неуважение к нему. Власть одного человека и его приближенных держится на том, что власть отнимается у народа, единственным носителем которой, согласно Конституции, он является. Никто не может присваивать эту власть. Присвоение власти — тягчайшее государственное преступление, преступление перед народом», - добавили российские депутаты.
Напомним, что всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию назначено на 1 июля. Этот день президент Владимир Путин объявил выходным.