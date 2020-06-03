Польские антимонопольщики пригрозили «Газпрому» штрафом в 50 млн евро
Польское антимонопольное ведомство (UOKiK) возбудило дело против российского «Газпрома» и пригрозила монополии штрафом в размере 50 млн евро за отказ от сотрудничества
Польское антимонопольное ведомство (UOKiK) возбудило дело против российского «Газпрома» и пригрозила монополии штрафом в размере 50 млн евро за отказ от сотрудничества. Ранее «Газпром» отказался предоставлять информацию в рамках расследования Варшавы относительно проекта «Северный поток-2».
Еще в 2016 году UOKiK не позволил «Газпрому» и его европейским партнерам (Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV) создать совместное предприятие по газопроводу «Северный поток-2». Тогда участники проекта планировали, что европейские игроки получат по 10% в проектной компании Nord Stream 2, а «Газпром» - 50%. Однако из-за запрета польских антимонопольщиков планы реализовать не удалось.
В 2017 году европейские компании заключили с «Газпромом» соглашение о финансировании проекта и стали его кредиторами, а российская монополия оказалась единственным акционером проектной компании. В Вааршаве эту схему сочли попыткой обойти запрет польского антимонопольного регулятора, поэтому в 2018 году ведомство инициировало расследование в отношении союза «Газпрома» и европейских партнеров. Им предъявлены обвинения в финансировании строительства газопровода без юридически необходимого разрешения