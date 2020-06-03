Основатель сервиса Superjob оценил реальную безработицу в России в 10 млн человек
Алексей Захаров считает, что реальное число безработных в России составляет 10 млн человек. Это в два раза больше официальной статистики и в пять-шесть раз больше числа зарегистрированных в центрах занятости безработных
Основатель сервиса Superjob Алексей Захаров считает, что реальное число безработных в России составляет 10 млн человек. Это в два раза больше официальной статистики и в пять-шесть раз больше числа зарегистрированных в центрах занятости безработных.
Захаров сообщил, что из-за режима самоизоляции далеко не все компании чисто физически смогли оформить необходимые юридические процедуры по увольнению, банкротству и закрытию предприятий.
«Сейчас они выйдут из изоляции — и мы сразу увидим рост безработицы», - заявил Захаров, слова которого приводит «Интерфакс».
Основатель Superjob прогнозирует, что к осени число безработных может вырасти до 20 млн человек.
Напомним, что по данным Министерства труда, сейчас в стране насчитывается 2 090 000 безработных, а данным Конфедерации труда России, общая безработица в стране достигла 8 млн человек.