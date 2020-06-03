03 июня 12:54
Верховный суд Башкирии оправдал экс-полицейских по делу об изнасиловании своей коллеги
Верховный суд Башкирии оправдал двух сотрудников полиции, которые обвинялись в изнасиловании своей коллеги. Об этом сообщил «Интерфаксу» защитник одного из обвиняемых Аслям Халиков
Фото: bashinform.ru
Верховный суд Башкирии оправдал двух сотрудников полиции, которые обвинялись в изнасиловании своей коллеги. Об этом сообщил «Интерфаксу» защитник одного из обвиняемых Аслям Халиков.
В декабре 2019 года бывшие полицейские Эдуард Матвеев и Салават Галиев были осуждены на 7 лет лишения свободы за изнасилование дознавательницы, однако сейчас Верховный суд республики их полностью оправдал. Адвокат заявил, что суд вынес оправдательный приговор, поскольку «никаких доказательств вины не было».
Третьему фигуранту дела Павлу Яромчуку срок заключения снижен с 6 до 4 лет лишения свободы.
Прокуратура Башкирии и защита потерпевшей намерены обжаловать решение Верховного суда республики.
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