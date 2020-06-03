Дизайнер Артемий Лебедев, снявшийся в ролике про поправки в Конституции, призвал россиян не ходить на голосование
Известный дизайнер Артемий Лебедев объяснил, почему согласился сняться в ролике Russia Today с призывом голосовать за внесение поправок в Конституцию РФ
Известный дизайнер Артемий Лебедев объяснил, почему согласился сняться в ролике Russia Today с призывом голосовать за внесение поправок в Конституцию РФ. По его словам, он «был уверен, что предложение об обнулении сроков Владимира Путина не имеет никакого отношения к тексту Конституции».
Сейчас Артемий Лебедев утверждает, что его «слегонца *** (обманули)», и советует россиянам не ходить на голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию.
Ранее государственный телеканал Russia Today выпустил ролик, посвященный голосованию за поправки в Конституцию РФ. В этом ролике известные россияне и «простые» граждане говорят о важности голосования по вопросу изменения Основного закона страны.
Оппозиционер Алексей Навальный в своем Twitter назвал «предателями» всех, кто снялся в пропагандистском ролике.