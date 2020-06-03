В Петербурге произошел пожар еще в одной больнице для пациентов с коронавирусом
В Санкт-Петербурге произошел пожар в больнице имени Боткина, где лечатся пациенты с коронавирусом. В результате происшествия погиб один человек, предположительно пациент
В Санкт-Петербурге произошел пожар в больнице имени Боткина, где лечатся пациенты с коронавирусом. В результате происшествия погиб один человек, предположительно пациент.
Больница имени Боткина принимает пациентов с коронавирусом, но по предварительным данным, что пожар произошел в одном из «чистых» корпусов, сообщает Znak.com.
В ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что пожар произошел 3 июня в 5:50 утра на втором этаже четырехэтажного корпуса на улице Миргородской. Загорелись постельные принадлежности и обстановка в одной из палат. Площадь пожара составила 5 кв.м., а огонь ликвидировали сами медики. Пожарные позже провели контрольную проливку места возгорания.
В результате пожара погиб пациент больницы 1981 года рождения.
Напомним, 12 мая произошел пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге, где лечатся пациенты с коронавирусом. В результате пожара погибли 6 пациентов, которые были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Пожар мог произойти из-за неисправности аппарата ИВЛ российского производства.