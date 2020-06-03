03 июня 11:54
Сенатор-миллиардер Сулейман Керимов подал в суд на Forbes, «Ведомости» и «Нашу версию»
По данным агентства «Москва», Сулейман Керимов подал иски к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»). Претензии сенатора связаны с распространением некоего «спорного» текста
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский райсуд Москвы о защите чести и достоинства к трем российским СМИ.
По данным агентства «Москва», Сулейман Керимов подал иски к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»). Претензии сенатора связаны с распространением некоего «спорного» текста.
В конце мая деловой журнал Forbes опубликовал статью о детях российских миллиардеров, в том числе и Сулеймана Керимова. В публикации речь шла о сыне сенатора-миллиардера Саиде Керимове, который владеет семейными активами и входит в совет директоров золотодобывающей компании «Полюс». Также упоминаются дочери сенатора Амина и Гульнара.
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