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Общество
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03 июня 11:38

В России за сутки выявили 8 536 новых случаев заражения COVID-19

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8 536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране 432 277 заболевших, из которых вылечились 195 957 человек

В России за сутки выявили 8 536 новых случаев заражения COVID-19

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8 536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране 432 277 заболевших, из которых вылечились 195 957 человек.

По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, за сутки скончались 178 пациентов. Общее число умерших от коронавируса и вызванных им осложнений составляет 5 215 человек.

В Москве за минувшие сутки выявлено рекордно низкое число заражений за последние несколько недель – 1 842 человека. В Московской области выявили 736 новых случаев заражения, в Петербурге – 380, в Нижегородской области – 347, в Свердловской области – 357, в Ростовской области – 178, в Дагестане – 113, в Красноярском крае – 124. Резкий рост заразившихся коронавирусом также зафиксирован в Архангельской области, где за сутки выявили 239 новых случаев заражения (всего 2 363 заболевших).

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