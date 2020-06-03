В России за сутки выявили 8 536 новых случаев заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8 536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране 432 277 заболевших, из которых вылечились 195 957 человек
В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8 536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране 432 277 заболевших, из которых вылечились 195 957 человек.
По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, за сутки скончались 178 пациентов. Общее число умерших от коронавируса и вызванных им осложнений составляет 5 215 человек.
В Москве за минувшие сутки выявлено рекордно низкое число заражений за последние несколько недель – 1 842 человека. В Московской области выявили 736 новых случаев заражения, в Петербурге – 380, в Нижегородской области – 347, в Свердловской области – 357, в Ростовской области – 178, в Дагестане – 113, в Красноярском крае – 124. Резкий рост заразившихся коронавирусом также зафиксирован в Архангельской области, где за сутки выявили 239 новых случаев заражения (всего 2 363 заболевших).