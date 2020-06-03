В Нижневартовске физрука одной из городских школ обвинили в развращении несовершеннолетних
В Нижневартовске полиция задержала 59-летнего учителя физкультуры по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении школьников
В Нижневартовске полиция задержала 59-летнего учителя физкультуры по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении школьников.
В Следственном комитете сообщили, что в период с 2015 по 2020 год учитель физкультуры неоднократно совершал развратные и иные действия сексуального характера в отношении школьниц в возрасте от 15 до 16 лет. В деле сейчас трое потерпевших.
Девочки рассказали, что ранее не обращались в полицию, опасаясь огласки и расправы со стороны физрука, а также его возможности повлиять на итоговую аттестацию. В правоохранительные органы обратилась в итоге подруга одной из потерпевших, которая попросила проверить информацию о сексуальных домогательствах педагога. После опроса учителей и школьниц факт подтвердился. В СКР говорят, что о преступном поведении 59-летнего учителя в школе знали очень многие, но молчали.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Развратные и иные насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый пытался скрыться от силовиков, но был задержан.
Одновременно с расследованием дела в отношении физрука следователи проводят проверку в отношении руководства школы, которое могло покрывать учителя.