Парализованная москвичка обратилась в суд из-за двух штрафов за нарушение режима самоизоляции
Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год прикована к постели из-за проблем с позвоночником и не выходит из дома, обратилась к суд с иском к московскому Главконтролю в связи со штрафами за нарушение режима самоизоляции.
Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год прикована к постели из-за проблем с позвоночником и не выходит из дома, обратилась к суд с иском к московскому Главконтролю в связи со штрафами за нарушение режима самоизоляции. Женщина получила два штрафа на 4 тысячи рублей, причем второй ей пришел после того, как столичные власти обещали отменить первый штраф.
По данным «Коммерсанта», Ирина Карабулатова требует выплатить ей миллион рублей за моральные страдания, которые она испытала из-за штрафов, за страдания от безрезультатных звонков в различные ведомства и службы, а также от заявлений властей, которые «ставили под сомнение ее добросовестность и честность». По словам истицы, ей постоянно приходится доказывать чиновникам, что она действительно является инвалидом.
Первый штраф Ирина Карабулатова, которая получила постановление об обязательном соблюдении режима самоизоляции из-за признаков ОРВИ, получила 11 мая. Штраф ей назначили за то, что она не смогла установить на телефон приложение «Социальный мониторинг» для слежки за гражданами с коронавирусом или подозрением на него. При этом чиновники не выдали ей смартфон с этим приложением из резервов мэрии, хотя такое обещание ранее звучало.
Следующие три дня женщина пыталась самостоятельно разобраться с проблемой, звонила в департамент здравоохранения Москвы, Роспотребнадзор, Главконтроль и столичный департамент информационных технологий, но проблема не разрешилась. Тогда она рассказала о ложившейся ситуации в Facebook.
СМИ написали о штрафе парализованной женщине, после чего с ней связались чиновники из Главконтроля. Представители ведомства пообещали отменить штраф, но «в агрессивной форме расспрашивали, куда и зачем она обращалась», а затем ей пришло уведомление о втором штрафе. Об отмене взысканий ей сообщили только 28 мая.