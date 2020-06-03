Минпромторг попросил генпрокуратуру проверить региональные закупки средств защиты для врачей
Минпромторг обратился в Генпрокуратуру и к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проверить госзакупки средств индивидуальной защиты для медицинских работников в регионах
Минпромторг обратился в Генпрокуратуру и к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проверить госзакупки средств индивидуальной защиты для медицинских работников в регионах. Обращение связано с обеспокоенностью ведомства ростом производства несертифицированной продукции.
Министерство просит прокуратуру проверить закупки СИЗ для медработников в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Татьяну Голикову ведомство просит поручить Росздравнадзору и Роспотребнадзору обеспечить больницы защитной медицинской одеждой с точки зрения соответствия ее разрешительной документации и соблюдения требований, сообщает РБК.
В Минпромторге обеспокоены ростом в регионах объемов производства медицинской продукции, которая не имеет разрешений Росздравнадзора. В частности, такие СИЗ могут производиться из материалов, которые недостаточно защищают от вирусов, поэтому медики могут подвергать себя риску заразиться от пациентов.
Ранее врачи и эксперты уже сообщали Татьяне Голиковой о том, что медицинские учреждения закупают под видом средств индивидуальной защиты гигиенические изделия, которые не способны защищать от коронавирусной инфекции. Такая ситуация складывается из-за того, что администрации больниц уделяют основное внимание верному выполнению процедуры закупки, а не характеристикам закупаемых товаров.