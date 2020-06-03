ЦИК заявил о невозможности агитации против внесения поправок в Конституцию
В ЦИК заявили, что телевизионные ролики являются не агитацией, а «информированием» граждан о голосовании. При этом в подготовленных властями роликах имеется четкий посыл голосовать за внесение поправок в Основной закон
Центризбирком заявил о невозможности проведения агитации против внесения поправок в Конституцию РФ. Секретарь комиссии Майя Гришина заявила РБК, что законодательство не предусматривает агитацию за или против поправок, а размещаемые в разных городах тематические билборды и телевизионные ролики являются не агитацией, а «информированием» граждан о голосовании. При этом в подготовленных властями роликах имеется четкий посыл голосовать за внесение поправок в Основной закон.
Заявление Майи Гришиной последовало после того, как участники кампании «Нет» направили в Центризбирком письмо с требованием предоставить им возможность проводить агитацию против внесения поправок в Конституцию.
В своем письме противники изменения Конституции указывают, что на телеканалах уже давно идет агитационная кампания, в рамках которой россиян призывают поддержать поправки. При этом остальным власти не дают возможность высказать свои аргументы против поправок.