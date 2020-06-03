В Норильске ввели режим ЧС из-за разлива в реки 20 тысяч тонн нефтепродуктов
В Норильске введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-3, которая входит в структуру «Норильского никеля». В результате этой аварии в реки Амбарную и Дальдыкан попало около 20 тысяч тонн нефтепродуктов
В Норильске введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-3, которая входит в структуру «Норильского никеля». В результате этой аварии в реки Амбарную и Дальдыкан попало около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Информацию об этом подтвердила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
В соцсетях появились фотографии воды рыжего оттенка с масляной пленкой на поверхности. Согласно предварительным данным, площадь загрязнения составляет около 100 тысяч кв.м. В результате разлива нефтепродукты также попали в ручей.
Председатель общественной организации «„Мой дом“ город Норильск» Руслан Абдуллаев выложил видеоролик, в котором он зачерпывает воду из реки после аварии и поджигает ее.
Эко-активисты подготовили письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой обратить внимание на экологическую ситуацию в Норильске. Экологи отметили, что при попадании в воду 5 тонн выбросов происшествие должно классифицироваться как ЧС федерального уровня, однако АО «НИЭК» (входит в «Норникель») классифицировал происшествие как локальное. В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что охранники «НИЭК» не пускает инспекторов непосредственно на место происшествия для проведения расследования.
В АО «НТЭК» причиной аварии назвали «внезапное» проседанием опор, которые служили более 30 лет без каких-либо замечаний. Резервуар-хранилище дизельного топлива получил повреждения, в результате чего они вылилось.
По данному факту прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело об отравлении земли опасными химическими веществами.