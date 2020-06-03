«Коронавирусные» указы мэра Москвы проверят на предмет нарушения прав человека
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить нормативные правовые акты, принятые региональными властями в целях борьбы с распространение коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить нормативные правовые акты, принятые региональными властями в целях борьбы с распространение коронавируса.
Премьер попросил ведомства обратить «особое внимание» на положения, которые в наибольшей степени затрагивают права и интересы граждан. В рамках исполнения поучения Мишустина будут проверены, в том числе, указы мэра Москвы Сергея Собянина о цифровых пропусках, прогулках по графику и т.д.
Напомним, что в Москве в рамках режима всеобщей изоляции были введены штрафы за его нарушение. Москвичей также штрафуют за передвижение по городу без цифрового пропуска. Однако большая часть жалоб поступает на штрафы, выписанные за нарушение режима обязательной самоизоляции с помощью мобильного приложения «Социальный мониторинг». Москвичей штрафовали даже, когда они находились в реанимации.
Такие штрафы выписываются жителям Москвы в автоматическом режиме, и возможности их обжаловать у граждан во время карантина практически нет.
Инициативные москвичи подали несколько исков к мэру Собянину из-за введения режима самоизоляции, однако суды их отклонили.