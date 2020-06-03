Независимые издательства отказались участвовать в книжной ярмарке «Красная площадь» во время пандемии
Более десяти независимых издательств отказались от участия в книжной ярмарке «Красная площадь», которую мэрия Москвы решила провести в период пандемии коронавируса. Ярмарка пройдет 6-8 июня, хотя до 14 июня в столице действует режим самоизоляции
Более десяти независимых издательств отказались от участия в книжной ярмарке «Красная площадь», которую мэрия Москвы решила провести в период пандемии коронавируса. Ярмарка пройдет 6-8 июня, хотя до 14 июня в столице действует режим самоизоляции.
По данным Русской службы ВВС, в ярмарке не примут участие издательства «Лайвбук», «Альпина нон-фикшн», «Новое литературное обозрение», «Синдбад», «Фантом-пресс», Ad Marginem, Individuum, а также детские издательства «Розовый жираф», «Самокат», «Поляндрия», «Белая ворона» и «Абрикобукс». В качестве причины отказа от участия в мероприятии эти издательства назвали опасения за здоровье сотрудников и посетителей.
Организацией ярмарки на Красной площади занимается Роспечать. При этом чиновники считают, что это мероприятие является безопасным, так как пройдет на открытом воздухе.