ЛГБТ-сообщество пожаловалось в СКР на экстремизм из-за ролика РИА ФАН в поддержку поправок в Конституцию
По сюжету российская гомосексуальная пара усыновляет сироту, который совершенно этому не рад. Авторы этого видео считают, что таких ситуаций необходимо избежать с помощью голосования за поправки в Конституцию
ЛГБТ-группа «Стимул» написала заявления в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить на экстремизм агитационный ролик за принятие поправок в Конституцию РФ, который выпустило связанное с Евгением Пригожиным Федеральное агентство новостей (РИА ФАН). В ролике речь идет о необходимости проголосовать за поправки, чтобы не допустить усыновления сирот гей-парами.
Юрист «Стимула» Антон Рыжов рассказал «МБХ медиа», что в скандальном агитационном ролике есть признаки разжигания вражды по отношению к социальной группе (ЛГБТ). «Не один человек старался над этим роликом, поэтому мы полагаем, что здесь именно уголовное преступление, а не административная ответственность», - отметил юрист.
Секс-меньшинства также намерены обратиться в Роскомнадзор с требованием заблокировать этот ролик и его распространение.
Правозащитники также считают, что данный агитационный видеоролик публично возбуждает ненависть и вражду к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ, «унижает достоинство человека, является откровенно дискриминационным по своей сути».
По сюжету российская гомосексуальная пара усыновляет сироту, который совершенно этому не рад. Авторы этого видео считают, что таких ситуаций необходимо избежать с помощью голосования за поправки в Конституцию.
Актер Александр Филимоненко, исполнивший роль одного из усыновителей, заявил, что не знал о содержании сценария и добавил, что сам он будет голосовать против внесения поправок в Конституцию.