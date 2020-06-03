Полиция попросила суд запретить Варваре Карауловой ночные выходы из дома до 2029 года
Отдел МВД по московскому району Кунцево обратился в суд с просьбой установить до 27 апреля 2029 года административный надзор за студенткой Варварой Карауловой, которую осудили за попытку примкнуть к «Исламскому государству»
Отдел МВД по московскому району Кунцево обратился в суд с просьбой установить до 27 апреля 2029 года административный надзор за студенткой Варварой Карауловой, которую осудили за попытку примкнуть к «Исламскому государству» (организация запрещена в России).
Адвокат Сергей Бадамшин сообщил агентству ТАСС, что в рамках административного надзора полиция просит запретить Варваре Карауловой находиться вне дома с 22:00 до 06:00 мск, если это не связано с ее работой. Также она должна два раза в месяц отмечаться в ОВД.
Кунцевский райсуд рассмотрит заявление полиции об административном надзоре 4 июня.
Варвара Караулова была осуждена в 2016 году на 4,5 года за попытку примкнуть к «Исламском государству». До этого девушка была задержана при пересечении границы Турции и Сирии. В апреле 2019 году девушка освободилась по УДО.