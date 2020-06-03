Роспотребнадзор раскритиковал легализацию выдачи пассажирам отмененных рейсов ваучеров вместо денег
Роспотребнадзор выступил против узаконивания практики выдачи авиакомпаниями ваучеров вместо денег своим пассажирам за неиспользованные билеты. В ведомстве заявили, что после легализации ваучеров риски бизнеса будут перекладываться на граждан
Роспотребнадзор выступил против узаконивания практики выдачи авиакомпаниями ваучеров вместо денег своим пассажирам за неиспользованные билеты. В ведомстве заявили, что после легализации ваучеров риски бизнеса будут перекладываться на граждан. При этом пассажиру никто не гарантирует, что он сможет получить свои средства даже через три года.
Напомним, что в связи с пандемией коронавируса и закрытием границ авиакомпании стали выдавать пассажирам за неиспользованные билеты ваучеры вместо возврата денежных средств. Эти ваучеры можно потратить на покупку новых билетов.
В Минтрансе предложили легализовать практику выдачи ваучеров в качестве компенсации за отмененные авиарейсы, однако Роспотербнадзор отказался согласовать данную инициативу. В ведомстве отметили, что в постановлении министерства не учитываются гарантии для пассажиров, сообщает РБК.
В частности, в Роспотребнадзоре указали, что проект постановления разрешает вернуть пассажиру деньги за отмененный рейс только через три года, если тот не воспользуется ваучером. В ведомстве считают это перекладыванием рисков бизнеса на потребителей.