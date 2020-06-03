Россияне запустили хэштег #полицияубивает после убийства силовиками подозреваемого в краже обоев
Сейчас хэштег #RussianLivesMatter держится в топе Twitter и имеет более 13 тысяч упоминаний. Россияне делятся историями об убитых силовиками гражданах и требуют от властей реакции на превышение полномочий сотрудниками правоохранительных органов
Российские интернет-пользователи после убийства сотрудниками Росгвардии подозреваемого в краже обоев запустили в социальных сетях хэштеги #полицияубивает и #RussianLivesMatter («Жизни россиян имеют значение») по аналогии с #BlackLivesMatter - американским движением, которое выступает против полицейского насилия в отношении темнокожих.
Сейчас хэштег #RussianLivesMatter держится в топе Twitter и имеет более 13 тысяч упоминаний. Россияне делятся историями об убитых силовиками гражданах и требуют от властей реакции на превышение полномочий сотрудниками правоохранительных органов.
В связи с убийством мужчины, подозреваемого краже четырех рулонов обоев, движение «Гражданское общество» объявило о проведении серии одиночных пикетов против полицейского насилия. Акции протеста будут проходить около здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, со 2 июня.
Между тем, в Росгвардии объяснила убийство жителя Екатеринбурга при штурме его квартиры тем, что он якобы держал в руках похожий на автомат предмет. Представитель ведомства сообщил порталу E1.ru, что мужчина «совершил не какое-то мелкое преступление, мол, украл всего несколько рулонов обоев, а тяжкое - разбойное нападение».
Согласно версии Росгвардии, мужчина выскочил из своей квартиры с ножом и распылил баллончик в силовика, а решение штурмовать квартиру было принято после «безрезультатных переговоров» со злоумышленником. Когда спецназ ворвался в помещение, то подозреваемый держал в руках «направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие», а также угрожал силовикам и вел себя агрессивно. В связи с «опасной ситуацией» сотрудники решили открыть огонь на поражение.