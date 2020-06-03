Глава Минобороны России пригласил главу Пентагона на Парад Победы в Москву
Глава Минобороны России Сергей Шойгу отправил главе Пентагона Марку Эсперу приглашение на парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который запланирован на 24 июня
Глава Минобороны России Сергей Шойгу отправил главе Пентагона Марку Эсперу приглашение на парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который запланирован на 24 июня.
В пресс-службе ведомства сообщили, что Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие 24 июня 2020 года в военном параде на Красной площади. Министр также предложил американской стороне объединить усилия в борьбе с коронавирусом.
Ответа от Пентагона на приглашение российской стороны пока не последовало.
Напомним, что Парад Победы на Красной площади был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. По словам глава Минобороны, в параде примут участие только военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу и без признаков инфекционных заболеваний.
В связи с проведением парада 24 июня объявлен в России выходным днем.