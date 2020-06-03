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Общество
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03 июня 00:33

В России за два года число политзаключенных выросло со 130 до 314 человек

В России за последние два года число политических заключенных выросло в 2,5 раза. Так, в начале 2018 года в списке правозащитного центра «Мемориал» было 130 человек, а в 2020 году стало 314 человек

В России за два года число политзаключенных выросло со 130 до 314 человек
Фото: news.liga.net

В России за последние два года число политических заключенных выросло в 2,5 раза. Так, в начале 2018 года в списке правозащитного центра «Мемориал» было 130 человек, а в 2020 году стало 314 человек.

В докладе организации «Политические репрессии и политзаключенные в России в 2018‑2019 годах» говорится, что большая часть политзаключенных – это граждане, осужденные по религиозным мотивам. Таких в списке «Мемориала» 245 человек, причем 15% из них являются последователями запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».

Также в докладе отмечается, что власти для преследования граждан по политическим мотивам использовали 35 статей Уголовного кодекса, среди которых не меньше десяти статей могут применяться для преследования за публичные высказывания.

Наибольшее число политзаключенных приходится на регионы повышенной протестной активности. Это Москва, Ингушетия, Архангельская и Свердловская области, а также Санкт-Петербург.

«Мемориал» отмечает, что политические репрессии в нашей стране сопровождаются нарушением фундаментальных гражданских прав. Граждан пытают, а также лишают права на судебное разбирательство в разумные сроки и права на справедливый суд.

Одновременно с этим правозащитники отмечают рост общественного внимания к проблеме политического преследования и рост уровня солидарности общества с политзаключенными.

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