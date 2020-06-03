03 июня 00:03
Правительство предложило ввести единый по всей стране билет на общественный транспорт
Российское правительство в рамках национального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса предложило ввести на всей территории страны единый билет на транспорт
Российское правительство в рамках национального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса предложило ввести на всей территории страны единый билет на транспорт.
Единым билетом пассажиры из разных регионов смогут воспользоваться на всех видах общественного транспорта, сообщает Rambler News Service.
Национальный план по восстановлению экономики также предполагает обновление подвижного состава в 2020-2021 годах и оптимизацию маршрутов для развития транспортной инфраструктуры.
Сам план поделен на три этапа. До конца 2020 года будет проходить первый этап - стабилизация ситуации. Само восстановление экономики запланировано на начало 2021 года, а в четвертом квартале правительство рассчитывает на рост экономики.