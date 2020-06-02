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Общество
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02 июня 18:18

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила СКР возбудить дела против шести судей

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила Следственному комитету возбудить уголовные дела в отношении двух действующих судей и четырех судей в отставке. Ранее соответствующее обращение в ВККС направил лично глава ведомства Александр Бастрыкин

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила СКР возбудить дела против шести судей

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила Следственному комитету возбудить уголовные дела в отношении двух действующих судей и четырех судей в отставке. Ранее соответствующее обращение в ВККС направил лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

Согласно российскому законодательству, бывшие судьи продолжают оставаться спецсубъектами, поэтому для привлечения их в качестве обвиняемых необходимо разрешение ВККС.

Мировой судья в отставке судебного участка № 25 Нагатинского района Москвы Светлана Самгина подозревается в мошенничестве и посредничестве при передаче взятки. Мировой судья судебного участка № 52 Жуковского района Московской области Станислав Крупин подозревается в разбое. Судья Новосибирского областного суда Римма Шатовкина проходит по делу о превышение должностных полномочий, сообщает РИА Новости.

Бывшие судьи Оренбургского областного суда Геннадий Петрухов, Лискинского суда Воронежской области Евгений Капустин и Гагаринского райсуда Смоленской области Александр Сычев подозреваются в совершении ДТП.

И, наконец, экс-судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова подозревается в нескольких эпизодах мошенничества и фальсификации доказательств, однако коллегия пока не дала разрешения на привлечения ее в качестве обвиняемой.

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