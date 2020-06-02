02 июня 17:10
Российские кинотеатры откроются в середине июля, а театры – не раньше осени
Российские кинотеатры возобновят свою работу после карантина только в середине июля и при условии выполнения требований Роспотребнадзора. При этом театры и концертные залы откроются только осенью
Российские кинотеатры возобновят свою работу после карантина только в середине июля и при условии выполнения требований Роспотребнадзора. При этом театры и концертные залы откроются только осенью.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что «зритель очень соскучился по любимым актерам», но власти обязаны обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности. Чиновник отметил, что зрители должны будут соблюдать социальную дистанцию в кинозале и носить средства индивидуальной защиты.
Отметим, что Министр культуры Ольга Любимова ранее сообщила, что музеи начнут работу в июне, а театры - в сентябре.