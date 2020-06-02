02 июня 16:30
Компания Apple удаленно заблокировала украденные во время погромов в США гаджеты
Участники беспорядков устроили погром в нескольких точках продаж электроники Apple и похитили различные гаджеты. Ущерб от действий мародеров оценивается в сотни тысяч долларов
Фото: Код Дурова
Компания Apple удаленно заблокировала смартфоны iPhone и другие гаджеты, которые были украдены мародерами в ходе массовых протестов и беспорядков в США.
Участники беспорядков устроили погром в нескольких точках продаж электроники Apple и похитили различные гаджеты. Ущерб от действий мародеров оценивается в сотни тысяч долларов.
Сотрудники компании сразу после погромов удаленно заблокировали гаджеты и попросили похитителей добровольно вернуть технику в магазины Apple. В компании подчеркнули, что все устройства отслеживается, а информация о них будет передана в правоохранительные органы.
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