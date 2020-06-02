У главы МВД потребовали объяснений из-за одинаковых нагрудных жетонов полицейских
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву за разъяснениями по поводу одинаковых нагрудных жетонов у сотрудников московской полиции
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву за разъяснениями по поводу одинаковых нагрудных жетонов у сотрудников московской полиции, которые задерживали участников пикетов в поддержку журналиста и мундепа Ильи Азара.
Венедиктов и Муратов обратили внимание министра на то, что столичные полицейские нарушают его прямой приказ о нагрудных жетонах. К письму были приложены номера жетонов и фотографии, сделанные во время задержаний активистов.
Нагрудные жетоны с одинаковыми номерами были замечены на форме двух сотрудников полиции, которые 28 мая задерживали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. Согласно закону, полицейские, работающие в общественных местах, обязаны носить такие жетоны, чтобы по ним можно было идентифицировать силовика. Номера нагрудных жетонов должны быть уникальными, а их дубликаты делать запрещено.
Оппозиция заподозрила московскую полицию в совершении должностного преступления и предположила, что на задержания участников протестных акций силовикам специально выдают такие «бляхи прикрытия», чтобы в случае превышения полномочий их личности нельзя было установить.