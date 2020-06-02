ФБК нашел у спикера Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обнаружил у спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова («Единая Россия»), который ранее задекларировал годовой доход в размере 1,9 млрд рублей, неучтенные 870 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обнаружил у спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова («Единая Россия»), который ранее задекларировал годовой доход в размере 1,9 млрд рублей, неучтенные 870 млн рублей. Теперь борцы с коррупцией требуют досрочного прекращения полномочий Шапошникова за предоставление недостоверных данных о своих доходах.
В расследовании ФБК говорится, что в 2018 году единоросс Алексей Шапошников внес уставной капитал своей компании «Ваш консалтинг» 870 млн рублей. Источник происхождения этих средств неизвестен, а декларациях за прошлые годы депутат такие высокие доходы не декларировал.
Примечательно, что многие годы у этой фирмы совсем нет выручки, а если есть, то ее размер не превышает 50 тысяч рублей в год. В декларации за 2018 год г-н Шапошников указал доход в размере всего 24,4 млн рублей, за 2017 год - 5,5 млн рублей, за 2016 год - 21 млн рублей, а за 2015 год – 5,1 млн рублей.
По данным ФБК, деньги на счет «Вашего консалтинга» единоросс перевел со своего счета в ВТБ тремя транзакциями по 290 тысяч рублей. До этого фирмой владел отец Шапошникова, а после перевода средств 99% компании стали принадлежать непосредственно спикеру Мосгордумы.
Напомним, что в мае Алексей Шапошников задекларировал свой доход за 2019 год в размере 1,9 млрд рублей. Сам депутат объяснил миллиардные доходы продажей ценных бумаг.
Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что обратится к Генпрокуратуру и в Мосгордуму с требованием о досрочном прекращении полномочий председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за непредставление достоверных сведений о своих доходах, а также об обращении в доход казны доли в ООО «ВАШ консалтинг» в размере 870 млн рублей.