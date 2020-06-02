Минэкономразвития пообещало иностранцам вид на жительство в России после покупки недвижимости
Вид на жительство в РФ иностранный гражданин сможет получить на основании инвестиций в российские организации, ведения предпринимательской деятельности в РФ, а также покупки государственных ценных бумаг или недвижимого имущества в России
Минэкономразвития разработало критерии получения иностранными гражданами так называемых «золотых виз» - вида на жительство в России в обмен на инвестиции.
Вид на жительство в РФ иностранный гражданин сможет получить на основании инвестиций в российские организации, ведения предпринимательской деятельности в РФ, а также покупки государственных ценных бумаг или недвижимого имущества в России.
Помимо этого, МЭР рассматривает возможность предоставления «золотой визы» иностранцам, которые подтвердили свою финансовую независимость и планируют открыть в России свое дело при условии создания новых рабочих мест, сообщает «Дождь».
Согласно официальным данным, по итогам первого квартала 2020 года приток зарубежных инвестиций в Россию упал в 50 раз. Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили всего 0,2 млрд долларов по сравнению с 10,3 млрд в 2019 году.