Якутского шамана, пытавшегося «изгнать Путина из Кремля», принудительно направили на лечение в психбольницу
Якутский городской суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу шамана Алексадра Габышева, который дважды пытался пешком дойти до Кремля с целью «изгнать Владимира Путина»
Якутский городской суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу шамана Алексадра Габышева, который дважды пытался пешком дойти до Кремля с целью «изгнать Владимира Путина». С иском об отправке шамана-воина на лечение обратилась в суд администрация психдиспансера.
Накануне судебного разбирательства врачебная комиссия признала Александра Габышева опасным для самого себя и окружающих.
В иске врачи заявили, что шаман страдает «переоценкой своей личности», и это якобы подтверждается тем, что он высказывал идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом» и «призывал к свержению законно избранной власти», сообщает «ОВД-Инфо».
Между тем, в поддержку шамана выступила мэр Якутска Сардана Авксентева. Она заявила, что случай с Габышевым является «избирательной карательностью».