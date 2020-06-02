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Общество
Иностранные агенты «Росатома»
02 июня 14:54

Якутского шамана, пытавшегося «изгнать Путина из Кремля», принудительно направили на лечение в психбольницу

Якутский городской суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу шамана Алексадра Габышева, который дважды пытался пешком дойти до Кремля с целью «изгнать Владимира Путина»

Якутского шамана, пытавшегося «изгнать Путина из Кремля», принудительно направили на лечение в психбольницу

Якутский городской суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу шамана Алексадра Габышева, который дважды пытался пешком дойти до Кремля с целью «изгнать Владимира Путина». С иском об отправке шамана-воина на лечение обратилась в суд администрация психдиспансера.

Накануне судебного разбирательства врачебная комиссия признала Александра Габышева опасным для самого себя и окружающих.

В иске врачи заявили, что шаман страдает «переоценкой своей личности», и это якобы подтверждается тем, что он высказывал идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом» и «призывал к свержению законно избранной власти», сообщает «ОВД-Инфо».

Между тем, в поддержку шамана выступила мэр Якутска Сардана Авксентева. Она заявила, что случай с Габышевым является «избирательной карательностью».

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