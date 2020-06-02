В Москве временные госпитали для пациентов с COVID-19 не будут демонтировать минимум год
Московские власти решили оставить минимум на год временные госпитали для пациентов с коронавирусом. Чиновники не будут демонтировать их на случай второй волны заболевания
Московские власти решили оставить минимум на год временные госпитали для пациентов с коронавирусом. Чиновники не будут демонтировать их на случай второй волны заболевания.
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале заявила, что для перевода стационара в ковидный нужно три недели, а для того, чтобы расконсервировать временный госпиталь — 1-3 дня. Все временные госпитали закреплены за крупными многопрофильными больницами.
«Когда мы создавали эти койки, мы пытались предотвратить возможный рост эпидемии в отсутствии коечного фонда, как это было в других странах. Слава богу, эти койки нам не понадобились, но мы все их достроили, и теперь спокойно можем законсервировать», - заявила чиновница.
Ранее СМИ сообщали, что ни один из временных госпиталей в столице не был открыт в срок. Речь идет о госпитале на ВДНХ, в Сокольниках, в ледовом дворце «Крылатское», в ТЦ «Москва» и «Экспоцентре».