02 июня 13:50
Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется осенью текущего года
Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется осенью текущего года в случае успешных клинических испытаний препарата. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко
Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется осенью текущего года в случае успешных клинических испытаний препарата. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
При этом чиновник отметил, что до вакцинации обществу нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет коронавирусная инфекция, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне смогут вернуться к «нормальной» жизни только после готовности вакцины от COVID-19.
В конце мая российские специалисты предложили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вакцин от коронавирусной инфекции. Клинические испытания трех перспективных отечественных вакцин стартуют 29 июня.