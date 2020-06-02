Сотрудники Facebook приостановили работу из-за отказа Марка Цукерберга удалять посты Дональда Трампа о протестах в США
Несколько сотрудников Facebook объявили о приостановке работы в связи с отказом основатель соцсети Марка Цукерберга удалить посты президента США Дональда Трампа о протестах в Миннеаполисе
Несколько сотрудников Facebook объявили о приостановке работы в связи с отказом основатель соцсети Марка Цукерберга удалить посты президента США Дональда Трампа о протестах в Миннеаполисе. В одном из постов глава Белого дома грозил начать стрельбу по участникам протеста.
Издание The New York Times сообщает, что десятки сотрудников запросили выходной, чтобы выразить несогласие с позицией Цукерберга.
Участники акции протеста потребовали от руководства Facebook занять более жесткую позицию по поводу постов Дональда Трампа. Сотрудники возмущены постом президента, в котором он угрожает дать приказ стрелять по участникам акций протеста в Миннеаполисе. «Когда начинается мародерство, начинается стрельба», - написал глава Белого дома.
«Риторику ненависти, одобряющую насилие против темнокожих демонстрантов, нельзя защитить правом на свободу высказываний», - заявили сотрудники Facebook и потребовали от Марка Цукерберга удалить скандальные посты президента в соцсети.
Сам Цукерберг заявил, что лично он не одобряет посты Трампа, однако политика Facebook предусматривает свободу слова.