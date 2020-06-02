Журналисты «Эха Москвы» пожаловались в СКР на свое задержание во время пикетов в поддержку Ильи Азара
Журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев подали заявления в Следственный комитет РФ в связи с их задержанием 29 мая во время освещения одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара
Журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев подали заявления в Следственный комитет РФ в связи с их задержанием 29 мая во время освещения одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара.
По данным Telegram-канала «Апология протеста», заявления поданы по факту воспрепятствования сотрудниками полиции журналистской деятельности и ущемления СМИ. Фельгенгауэр и Плющев просят провести проверку законности действий силовиков.
Напомним, что уже неделю в Москве продолжаются акции в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара, который был арестован на 15 суток за одиночный пикет (не требует согласования с властями) с требованием прекратить уголовное преследование основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
28 мая полиция задержала Александра Плющев, Татьяну Фельгенгауэр и других участников одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара. 29 мая журналисты не участвовали в пикетах, а освещали продолжающиеся акции протеста. Тем не менее, сотрудники московской полиции снова задержали журналистов. Во время первого задержания против них составили протоколы о нарушении режима самоизоляции, а после повторного задержания отпустили без предъявления претензий.