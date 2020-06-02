В Улан-Удэ в разгар пандемии торжественно открылся торговый центр, связанный с депутатом от «Единой России»
В Улан-Удэ в разгар пандемии коронавируса и действия запрета на работу непродовольственных магазинов торжественно открылся новый торгово-развлекательный центр «Мед». Этот объект связывают с депутатом городского совета от «Единой России»
В Улан-Удэ в разгар пандемии коронавируса и действия запрета на работу непродовольственных магазинов торжественно открылся новый торгово-развлекательный центр «Мед». Этот объект связывают с депутатом городского совета от «Единой России», которого подозревают в том, что он мог стать первым пациентом с коронавирусом в регионе.
1 июня открылась первая очередь ТРЦ «Мед» - это гипермаркет «Титан» общей площадью 6 500 кв. м. Судя по фотографиям с мероприятия, опубликованным на сайте «Байкал-daily», социальная дистанция между людьми на открытии не соблюдалась, а некоторые сотрудники были без защитных перчаток.
«Тайга.Инфо» сообщает, что группой компаний «Титан» владеет депутат горсовета Вадим Бредний от «Единой России», а зарегистрированное в феврале ООО «ТРЦ «Мед»», по данным сервиса «Контур-Фокус», принадлежит дочери парламентария Диане Бредний.
Издание также сообщает, что Вадим Бредний и его жена Раиса были первыми жителями Бурятии с официально подтвержденным коронавирусом. У Вадима Бредний диагностировали COVID-19 после поездки в Москву в марте 2020 года. По состоянию на 2 июня, в Бурятии зарегистрировано 1563 случаев заражения, 10 человек скончались.
Примечательно, что во время лечения депутат призывал граждан проявлять осторожность и соблюдать режим самоизоляции. Однако сам он в разгар пандемии принял участие в открытии торгового центра и лично вручал подарки гостям.
Отметим также, что в соответствии с решением губернатора в Бурятии до 30 июня приостановлена работа торговых центров, комплексов, торгово-развлекательных центров, объектов розничной торговли, за исключением объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв. метров при наличии отдельного наружного входа.