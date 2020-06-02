Минздрав опроверг данные экспертной группы о нехватке средств защиты для медиков
Таким образом в ведомстве ответили на письмо экспертной группы из врачей и руководителей благотворительных организаций с требованием решить проблему нехватки СИЗ до начала второй волны коронавируса
Министерство здравоохранения опровергло данные о дефиците средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях. Таким образом в ведомстве ответили на письмо экспертной группы из врачей и руководителей благотворительных организаций с требованием решить проблему нехватки СИЗ до начала второй волны коронавируса.
Замглавы Минздрава Виктор Фисенко заявил, что если в начале пандемии коронавируса в России действительно «наблюдались проблемы» со средствами индивидуальной защиты для медиков, то сейчас этого дефицита в регионах нет.
В пресс-службе Минздрава отчитались об увеличении запасов респираторов, масок, «противочумных» халатов и т.д. в регионах. Согласно отчету ведомства, количество медицинских халатов выросло в 3,5 раза (до 9,2 миллиона штук), защитных комбинезонов — в 14,7 раза (до пяти миллионов штук), респираторов — в 5,4 раза (до 6,8 миллиона штук), медицинских масок — в 2,1 раза (до 105,1 миллиона штук), медицинских перчаток — в 1,2 раза (до 228,6 миллиона пар), сообщает «Медуза».
При этом в письме экспертной группы говорилось, что на сегодняшний день потребность в респираторах закрыта только на 27%, в перчатках - на 17%, а российские производители не могут покрыть нехватку средств защиты.