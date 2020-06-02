СКР возбудил уголовное дело по факту обрушения железнодорожного моста в Мурманской области
Следственный комитет Мурманской области возбудил уголовное дело по факту обрушения железнодорожного моста через реку Колу, в результате чего было нарушено железнодорожное сообщение с региональным центром
Следственный комитет Мурманской области возбудил уголовное дело по факту обрушения железнодорожного моста через реку Колу, в результате чего было нарушено железнодорожное сообщение с региональным центром. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».
Напомним, 30 мая в результате интенсивного таяния снега поднялся уровень воды в реке, что привело к подмыву насыпи опоры железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной. 1 июня во время проведения восстановительных работ произошло обрушение моста. Пострадавших в результате инцидента не было, однако железнодорожное сообщение с Мурманском было нарушено.
Правительство Мурманской области рассчитывает восстановить железнодорожный мост в течение 3 недель, однако независимые эксперты с чиновниками не согласны. Так, доцент кафедры «Мосты, тоннели и строительные конструкции» МАДИ Сергей Зеге в интервью «Коммерсанту» заявил, что восстановить мост невозможно и придется строить новый. В частности, потребуется поменять фундамент и увеличить отверстие моста для повышения его устойчивости к подобным природным аномалиям.