Обвиняемый в госизмене 70-летний пенсионер объявил голодовку в СИЗО
70-летний енсионер из Владивостока Виктор Королев, который находится в московском СИЗО «Лефортово» по обвинению в государственной измене, объявил голодовку. Таким образом обвиняемый решил выразить свой протест против действий силовиков, которые его задерживали.
70-летний пенсионер из Владивостока Виктор Королев, который находится в московском СИЗО «Лефортово» по обвинению в государственной измене, объявил голодовку. Таким образом обвиняемый решил выразить свой протест против действий силовиков, которые его задерживали.
Адвокат пенсионера Артур Катанский сообщил агентству ТАСС, что его подзащитный голодает с 1 мая. Он отказывается от пищи и лекарств, а употребляет только воду. Виктор Королев протестует против того, что следствие не реагирует на его жалобы и требование провести служебную проверку в отношении задерживавших его оперативников. Жалобы направлялись в Генпрокуратуру, управление собственной безопасности ФСБ, а также уполномоченным по правам человека в России и Москве, однако никакой реакции не последовало.
Виктор Королев была задержан во Владивостоке по обвинению в государственной измене. Позже его этапировали в Москву. Дело приморского пенсионера засекречено, но известно, что он занимался контрразведкой и выполнял задания российских спецслужб на протяжении 15 лет. Свою вину пенсионер отрицает.
Королев помещен под арест до 10 июля. Суд отказал ему в переводе под домашний арест, несмотря на возраст и ряд сердечно-сосудистых заболеваний.