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02 июня 10:58

Мэр Якутска выступила в поддержку шамана Александра Габышева

Мэр Якутска Сардана Авксентьева выступила в поддержку шамана Александра Габышева, который пытался пешком дойти до Москвы с целью «изгнать из Кремля Владимира Путина»

Мэр Якутска выступила в поддержку шамана Александра Габышева

Мэр Якутска Сардана Авксентьева выступила в поддержку шамана Александра Габышева, который пытался пешком дойти до Москвы с целью «изгнать из Кремля Владимира Путина». На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он назвала «избирательной карательностью» преследование шамана.

С заявлением в поддержку Габышева Авксентьева выступила накануне заседания якутского горсуда, который должен рассмотреть иск о принудительной госпитализации шамана в республиканский психоневрологический диспансер на лечение. Ранее экспертная комиссия признала Габышева опасным «для себя и для окружающих».

«Неважно шаман он или нет, это не мне решать, да и в городском сообществе отношение к этому разное. Но абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой. На мой взгляд, сегодня в якутском правосудии может возродиться практика, когда с формулировкой „переоценка личности“ любого человека могут направить на принудительное лечение», - заявила мэр Якутска.

Чиновница также отметила, что судья, которая ведет дело шамана, сейчас находится «под колоссальным эмоциональным давлением», однако «надежда на благополучный исход дела есть».

Напомним, Александр Габышев дважды начинал свой поход в Москву для изгнания Владимира Путина и дважды его задерживали силовики. 12 мая к нему в квартиру ворвались сотрудники ОМОНа и увезли его в психиатрическую больницу. 30 мая врачебная комиссия психоневрологического диспансера признала шамана опасным для себя и окружающих. При этом администрация диспансера подала в суд иск о принудительной госпитализации Габышева.

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