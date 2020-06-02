Минобороны РФ выбрало 50 добровольцев среди военнослужащих для испытания вакцины от COVID-19
Для участия в испытаниях вакцины отобрали 50 добровольцев из разных подразделений, среди которых пять представительниц прекрасного пола. Все добровольны уже прошли предварительное обследование и тестирование
Минобороны России объявило о начале клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса COVID-19 на военнослужащих-добровольцах.
Представитель оборонного ведомства сообщил агентству ТАСС, что для участия в испытаниях вакцины отобрали 50 добровольцев из разных подразделений, среди которых пять представительниц прекрасного пола. Все добровольны уже прошли предварительное обследование и тестирование.
Речь идет об испытаниях вакцины, в разработке которой участвовали сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Клинические испытания также будут проходить на базе этого института.
Ранее сообщалось, что свою вакцину от коронавируса испытали на себе сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.