02 июня 10:46
В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 863 новых случая заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 8 863 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 423 741 человека из которых вылечились 186 985 человек
Фото: koronavirus.center
В России за прошедшие сутки выявили 8 863 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 423 741 человека из которых вылечились 186 985 человек.
За сутки, по данным федерального оперштаба, от коронавируса скончались 182 человека. Всего за весь период умерло 5 037 человек.
В Москве за сутки зарегистрировали 2 286 новых случаев заражения, в Подмосковье – 732, в Петербурге – 376, в Нижегородской области – 354 человека, в Свердловской области – 292 человека, в Дагестане – 132, в Ростовской области – 253, а в Красноярском крае – 150. Эти регионы являются лидерами по числу заболевших.